Rischio neve, vento e temporali: allerta meteo della Protezione Civile in Umbria

Ancora allerta meteo in Umbria. Per oggi, lunedì 17 dicembre, il bollettino di criticità del Centro Funzionale di Protezione Civile dell'Umbria dirama un'allerta 'gialla' per "rischio neve", "rischio vento", "rischio temporali" e "rischio idrogeologico-idraulico" in tutte le zone della regione, per tutta la giornata.

Oggi, secondo le previsioni di Umbria Meteo, "a metà mattinata, con ancora molte nubi e precipitazioni sparse, è attesa una quota neve intorno ai 500 metri sul nord dell’Umbria, 800 metri sul sud della regione". Nel pomeriggio, sottolinea il sito specializzato, "è atteso un progressivo miglioramento atmosferico. Martedì 18 dicembre confermata giornata con cielo sereno o poco nuvoloso ed ancora qualche gelata al primo mattino, specie dove si attenueranno i venti di tramontana".