Maltempo, nuova allerta meteo della Protezione Civile per sabato 25 maggio

Nuova allerta meteo di livello giallo della Protezione Civile dell'Umbria. Il Centro funzionale della Regione Umbria ha diramato un nuovo bollettino di criticità per rischio temporali per sabato 25 maggio per tutte le zone della regione per "rischio temporali" e "rischio idrogeologico".

Secondo le previsioni della Protezione Civile dell'Umbria sabato 25 maggio "cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con possibilità, tra la tarda mattinata e il pomeriggio, di rovesci a carattere sparso, anche temporaleschi. Fenomeni più probabili e frequenti sui settori appenninici e settentrionali".



In serata "temporanea cessazione dei fenomeni, con tendenza a nuovo peggioramento durante la notte. Venti deboli di direzione variabile, in rotazione a ovest, sud-ovest. Temperature minime in aumento, massime in lieve diminuzione (valori in pianura compresi tra 21 e i 23 gradi)".