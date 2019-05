Maltempo, tornano i temporali: allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria

Allerta meteo di livello giallo della Protezione Civile dell'Umbria. Il Centro funzionale della Regione Umbria ha diramato un nuovo bollettino di criticità per "rischio temporali" per sabato 18 maggio in tutte le zone dell'Umbria.



Secondo le previsioni della Protezione Civile sabato 18 maggio "cielo nuvoloso con diffuse precipitazioni, anche a carattere di rovescio o breve temporale. Venti moderati meridionali e temperature in calo".

Domenica 19 maggio "cielo molto nuvoloso con possibilità di rovesci. Venti moderati occidentali e temperature stazionarie o in ulteriore calo".

