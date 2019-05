Maltempo, allerta meteo della Protezione Civile: le previsioni

Ondata di maltempo in arrivo, scatta l'allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria per la giornata di domenica 5 maggio. Il centro funzionale della Regione Umbria ha diramato un bollettino di criticità livello giallo per tutte le zone dell'Umbria per rischio temporali e rischio vento.

Secondo le previsioni della Protezione Civile domenica 5 maggio "peggioramento nel corso della mattinata con rovesci e temporali sparsi a partire dalle zone occidentali; fenomeni più frequenti e diffusi dal pomeriggio-sera. Quota neve in calo sull'Appennino: intorno a 1300 metri nel pomeriggio, 800-1000 metri in serata. Venti moderati da sud-ovest, tendenti a provenire da nord-est in serata, e temperature massime in calo".

Per lunedì 6 maggio "nuvoloso con residue precipitazioni sulle zone appenniniche soprattutto in mattinata. Quota neve intorno a 1000-1200 metri. Venti moderati da nord-est con locali forti raffiche e temperature in ulteriore lieve diminuzione".