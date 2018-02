E' emergenza freddo a Perugia, il Comune apre il rifugio per i senzatetto

Allerta meteo in Umbria. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni meteo avverse che preve per domenica 25 febbraio e per le successive 24-36 ore nevicate fino a quote di pianura in estensione nel corso della giornata anche all’Umbria con apporti al suolo da deboli a moderati. Allerta Codice Arancione (criticità moderata) per rischio neve e ghiaccio, su tutte le zone di allerta, dalle ore 14.00 di oggi alle ore 24.00 di lunedì 26 febbraio.

Nella mattinata di oggi è stato attivato il Presidio operativo previsto dal Piano di Protezione Civile multirischio, aperta la sala operativa e attivate le strutture comunali di Protezione civile previste dal “Piano di Emergenza Neve” comunale. Per i senza fissa dimora è aperta la struttura comunale di via Romana e sono stati attivati i servizi di assistenza.

Al fine di ridurre i disagi per la circolazione si invitano i cittadini a non utilizzare i mezzi propri se non nei casi strettamente necessari.