Allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria, le previsioni

Allerta meteo gialla della Protezione Civile dell'Umbria per venerdì 3 luglio e sabato 4 luglio pubblicata sul sito del Centro Funzionale della Regione.

Le previsioni della Protezione Civile

Venerdì 3 luglio "cielo inizialmente poco nuvoloso; da fine mattinata sviluppo di addensamenti cumuliformi con possibilità di temporali a carattere sparso, in esaurimento solo in serata inoltrata; localmente i temporali potranno risultare di forte intensità. Venti deboli variabili e temperature in lieve calo".

Sabato 4 luglio "cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio; tendenza al miglioramento dal tardo pomeriggio con precipitazioni in esaurimento e rapide schiarite. Venti deboli settentrionali. Temperature: in calo sensibile le massime".

Domenica 5 luglio "cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli settentrionali. Temperature: in aumento le massime, fino a 30-32 gradi".