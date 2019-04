Pasquetta, allerta meteo della Protezione Civile: le previsioni

Allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria per la giornata di Pasquetta. Il centro funzionale della Regione Umbria ha emesso un bollettino di criticità giallo per oggi, lunedì 22 aprile, per rischio temporali.

Secondo le previsioni di Umbria Meteo "Al mattino cielo inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso con nuvolosità in aumento da sud ovest nel corso della mattinata con possibili isolati piovaschi in tarda mattinata sull’Umbria sud occidentale. Temperature minime in lieve aumento. Venti deboli o moderati sud orientali". Nel pomeriggio "Cielo da molto nuvoloso a coperto con piogge sparse, di debole o localmente moderata intensità. Temperature massime in calo. Venti deboli o moderati sud orientali". In serata "ancora molte nubi e piogge sparse, in decisa attenuazione durante le ore notturne successive. Venti deboli o moderati meridionali".