Maltempo e temporali, scatta l'allerta meteo della Protezione Civile

Allerta meteo della Protezione Civile per domani, lunedì 19 novembre, in tutto il territorio regionale dell'Umbria. Il livello di allerta stabilito dalle autorità è quello giallo per temporali e maltempo. Secondo di Umbria Meteo tra domani pomeriggio e le prime ore di martedì sono previsti temporali in tutta l'Umbria.

L'allerta della Protezione Civile è per criticità ordinaria e rischio temporali. Come spiegato dal sito del Centro Funzionale della ProCiv dell'Umbria potrebbero verificarsi "Llocalizzati danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche interessati da frane, da colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque. Localizzati allagamenti di locali interrati e talvolta di quelli posti a pian terreno prospicienti a vie potenzialmente interessate da deflussi idrici. Localizzate e temporanee interruzioni della viabilità in prossimità di piccoli impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi. Localizzati danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di tegole a causa di forti raffiche di vento o possibili trombe d’aria. Rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione servizi. Danni alle colture agricole, alle copertura di edifici e agli automezzi a causa di grandinate. Localizzate interruzione dei servizi, innesco di incendi e lesioni da fulminazione".