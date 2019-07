Maltempo, allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria

Allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria. Il Centro funzionale della Regione Umbria ha emesso un bollettino di criticità gialla per sabato 13 luglio per "rischio temporali" in tutte le zone dell'Umbria.



Secondo le previsioni della Protezione Civile sabato 13 luglio "giornata instabile con cielo parzialmente nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità tra la tarda mattinata e il pomeriggio quando sono attese precipitazioni sparse a prevalente carattere di temporale. Localmente i temporali potranno risultare forti ed associati a colpi di vento e locali grandinate. Miglioramento dalla sera con residui fenomeni sulle zone meridionali e orientali della regione. Venti deboli tendenti a disporsi dai quadranti meridionali e temperature stazionarie con punte attorno a 30 gradi".

Domenica 14 luglio "giornata soleggiata con aumento della nuvolosità in serate. Venti deboli orientali. Temperature in lieve aumento con massime oltre i 30 gradi. Clima comunque asciutto senza particolari disagi per l'afa".