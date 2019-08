Ancora temporali, allerta meteo della Protezione Civile: le previsioni del fine settimana

Ancora una allerta meteo della Protezione Civile. Il centro funzionale della Regione Umbria ha diramato un nuovo bollettino di criticità per sabato 24 agosto: allerta gialla in tutte le zone della regione per rischio temporali.

Allerta meteo, le previsioni per il fine settimana

Secondo le previsioni della Protezione Civile sabato 24 agosto "nuvolosità variabile con addensamenti più compatti nelle ore pomeridiane, quando saranno possibili locali rovesci temporaleschi. Venti deboli da nord-est e temperature massime in locale aumento".

Domenica 25 agosto, invece, secondo le previsioni della Protezione Civile "poco nuvoloso in mattinata, addensamenti nel pomeriggio associati a locali temporali. Miglioramento in serata. Venti deboli da nord-est e temperature stazionarie o in lieve aumento".