Torna il maltempo in Umbria, piogge e temporali: allerta meteo della Protezione Civile

Peggioramento delle condizioni meteo in Umbria, quello previsto per domani, sabato 24 novembre. la Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità ordinaria (allerta gialla) per rischio idrogeologico e temporali.

Secondo il Centro funzionale di monitoraggio meteo - idrologico della Regione Umbria, per domani è previsto "cielo molto coperto con precipitazioni su gran parte del territorio, anche a carattere temporalesco, venti deboli meridionali ma con possibili forti raffiche e massime in calo".

Le criticità, per quanto riguarda il rischio idrogeologico, sono "possibili allagamenti localizzati ad opera del reticolo idraulico secondario e/o fenomeni di rigurgito del sistema di smaltimento delle acque piovane con coinvolgimento delle aree urbane più depresse. Possibilità di allagamenti e danni ai locali interrati, di provvisoria interruzione della viabilità, specie nelle zone più depresse, scorrimento superficiale nelle sedi stradali urbane ed extraurbane ed eventuale innesco di locali smottamenti superficiali dei versanti".