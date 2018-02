Allerta meteo in Umbria, neve e ghiaccio. Scuole chiuse lunedì 26 febbraio: la mappa dei Comuni

E' arrivata l'ondata di gelo e maltempo, con precipitazioni nevose sparse sull'Umbria. La Protezione civile locale ha emesso un'allerta codice arancione (criticità moderata) per il rischio di neve e ghiaccio e in via precauzione i sindaci dei Comuni hanno firmato per domani, lunedì 26 febbraio, ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

SCUOLE CHIUSE A PERUGIA "Con ordinanza n.10001 del 25 febbraio, si conferma la chiusura sull’intero territorio comunale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università, per il giorno 26 febbraio 2018".

SCUOLE CHIUSE A CORCIANO Anche il sindaco di Corciano, Cristian Betti, ha firmato l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole del comune, di ogni ordine e grado compresi gli asili nido, per domani, lunedì 26 febbraio.

SCUOLE CHIUSE AD ASSISI Il sindaco Stefania Proietti, rende noto che nel Comune di Assisi resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie per il giorno 26 febbraio 2018.

SCUOLE CHIUSE A GUBBIO Scuole chiuse anche a Gubbio per l'allerta meteo dei prossimi giorni. "Il Sindaco di Gubbio - spiega una nota del Comune - tramite ordinanza, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione dell’Umbria e dal Servizio di Protezione Civile, ha stabilito per lunedì 26 febbraio la chiusura, in via preventiva, di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi nel territorio comunale.

SCUOLE CHIUSE A GUALDO TADINO Resteranno chiuse le scuole ogni ordine e grado compreso l’asilo nido ed il centro socio riabilitativo “il Germoglio” in via precauzionale lunedì 26 febbraio a Gualdo Tadino.

SCUOLE CHIUSE A NOCERA UMBRA Allarme neve e gelo in Umbria. Anche il Comune di Nocera Umbra ha firmato ordinanza per la chiusura delle scuole lunedì 26 febbraio.



Scuole chiuse anche a Città di Castello, Foligno, Spoleto, Campello sul Clitunno, Giano dell'Umbria, Scheggia e Pascelupo, Trevi, Marsciano, Valtopina, Bevagna, Montefalco, Castel Ritaldi, Gualdo Cattaneo, Costacciaro, Fossato di Vico, Magione, Tuoro sul Trasimeno, Passignano, Narni, Orvieto, Città della Pieve, Panicale, Sigillo, Todi e Fratta Todina, Cannara.