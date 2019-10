Rischio temporali in Umbria, allerta meteo della Protezione Civile: le previsioni

Rischio temporali in Umbria, allerta meteo della Protezione Civile. Il Centro funzionale ha emesso un bollettino di criticità di livello giallo per il 2 ottobre per tutte le zone della regione per "rischio temporali".

Allerta meteo, le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni meteo della Protezione Civile per mercoledì 2 ottobre: "Cielo con nuvolosità in aumento con possibilità di temporali, localmente anche di forte intensità. Possibili colpi di vento e grandinate. Venti moderati meridionali e temperature in calo".

Giovedì 3 ottobre, invece, "cielo nuvoloso, possibili locali piogge. Venti moderati di Grecale e temperature in calo".