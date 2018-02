Allarme neve e gelo in Umbria: scuole chiuse anche a Gubbio

Scuole chiuse anche a Gubbio per l'allerta meteo dei prossimi giorni. "Il Sindaco di Gubbio - spiega una nota del Comune - tramite ordinanza, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione dell’Umbria e dal Servizio di Protezione Civile, ha stabilito per lunedì 26 febbraio la chiusura, in via preventiva, di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi nel territorio comunale, del Museo Comunale del Palazzo dei Consoli, nonché la chiusura dell’attività del Centro Accoglienza Aldo Moro “CAAM”, Centro diurno per malati di Alzehimer, Centro di accoglienza diurno “Il Passo di Ulisse” e dell’Officina di Leonardo “CSRED” in loc. Torraccia, alla luce dell’allerta meteo pervenuta e della prevista ondata di maltempo dei prossimi giorni".