Allarme insetti in via Torelli, case assediate: "Animali strani e pericolosi, mai visti prima"

Via Torelli, allarme insetti: sono aggressivi. Ci scrive un residente: “Siamo costretti a tenere le finestre chiuse, per timore che entrino questi insetti pericolosi. È già accaduto”. Continua: “Sere fa avevo ospiti a cena. Sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari in quanto punti da insetti sconosciuti, non solo le consuete vespe e calabroni”.

Prosegue: “I miei amici, il giorno dopo, si sono ritrovati con delle bollicine su tutto il corpo. Al pronto soccorso dicono: “Qualche insetto ha lasciato una polverina che voi avete toccato”. E poi? “Ora le bollicine sono uscite anche a noi della famiglia”.

L’allarme si sta spandendo per tutto il palazzo ai civici 49-51 ed edifici contigui. Dice il lettore: “Siamo invasi da scarafaggi volanti tutti neri e di notevoli dimensioni: sono più grossi delle api, entrano in casa e volano bassi”. Per la verità, anche l’anno scorso alcune colonie di api e di vespe si erano insediate in zona e furono diversi gli interventi dei caschi rossi per sloggiarli. Conclude: “Strani animali, finora mai visti. Eppure abbiamo un balcone pieno di gerani che dovrebbero tenere lontani diverse specie di insetti”. Chi di dovere accerti e intervenga.