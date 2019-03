Guida come un folle ubriaco e drogato alle 3 del pomeriggio e centra una famiglia in auto

Affronta la rotatoria delle Quattro torri con il piglio del rallysta, ma in uscita sbanda, controsterza, invade la corsia di marcia opposta e centra in pieno un’auto con una famiglia a bordo. Dai controlli in ospedale era emerso che il giovane guidava ubriaco e sotto l’effetto di cannabinoidi e cocaina.

L’incidente si era verificato alle tre del pomeriggio. Arrivati sul posto i vigili urbani avevano trovato le auto distrutte, la famiglia ancora all’interno dell’abitacolo e in stato di choc. Il giovane era seduto sul marciapiede e appariva molto confuso, tanto da non rispondere neppure alle domande degli agenti. Il personale medico intervenuto sul posto appurava che i componenti della famiglia non presentavano la necessità di un ricovero al Pronto soccorso, mentre per il giovane disponevano subito il trasporto in ospedale.

Finiti i rilievi dell’incidente ed effettuato il test precursore sul conducente dell’auto che trasportava la famiglia (esame negativo), gli agenti si recavano in ospedale per sentire il giovane e controllare gli esami. Dall’analisi del sangue emergeva che il giovane aveva un tasso alcolemico di 2.92 e aveva fumato marijuana e assunto cocaina un paio d’ore prima dell’incidente.

Da qui la denuncia per lesioni, guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti e diverse violazioni al codice della strada.