LA FOTO NOTIZIA Ospedale di Perugia, Alessandro è l'ultimo nato del 2019: è il bimbo numero 1915

Alessandro è un meraviglioso bimbo di 3 chili 650 grammi ed è venuto alla luce il 31 dicembre scorso intorno alle 21 all'Ospedale di Perugia. Alessandro - il papà è Enrico e la mamma è Giusi - ufficialmente è l'ultimo nato del 2019 nel perugino. Sta benissimo, come la sua mamma che lo ha messo al mondo, e statisticamente parlando è il bebè numero 1915, tanti infattine sono nati al Santa Maria della Misericordia in 12 mesi. Un dato che, come ribadito dall'ufficio stampa del nosocomio, per la prima volta ha il segno più rispetto all'anno precedente. Infatti nel 2018 la cicogna ha consegnato ben 1860 meravigliosi pargoli. Al momento a Perugia non si registrano nuovi nati nella prima mattina del 2020.