Alessandro Haber, celebre attore di teatro e cinema festeggia il suo compleanno a Perugia: "Amo questa città"

Alessandro Haber dialoga col “suo” pubblico al Morlacchi, per gli “incontri con la compagnia”, tenuti dal professor Alessandro Tinterri. Haber dichiara: “Sono contento di poter festeggiare il mio 71.mo compleanno a Perugia, città che amo e cui sono particolarmente legato”. E precisa: “Veramente la data è quella del 19 ma, siccome alla mezzanotte e un minuto sarò a Perugia, di fatto lo celebrerò volentieri fra i travertini etruschi”.

Racconta: “Qui ho proposto i miei spettacoli più belli, tra i quali Zio Vanja” (con cui vinse il premio Gassman nel 2006). Un compleanno che coincide con la recita de “Il padre”, un pièce di Florian Zeller, che ha riscosso un successo straordinario (e recensito su queste colonne in “Visti per Voi”).

Ma, in proposito, Haber esprime un rammarico: “Mi spiace che uno spettacolo del genere sia stato perso da un gran numero di spettatori desiderosi di vederlo”. Il riferimento attiene alla programmazione in cartellone dello spettacolo per sole due sere. Quando – a parere unanime – avrebbe retto per le classiche cinque recite.

Ma il fatto è che lo spettacolo era già stato l’anno scorso al Cucinelli essendo visto da tanti perugini, tanto da aver fatto registrare il tutto esaurito. “Riproporlo in abbonamento (ossia “obbligatorio”) agli spettatori non sarebbe stato corretto né proficuo”, ribattono dallo Stabile. “Comunque – insiste l’attore bolognese – spero in una ripresa perugina nella prossima stagione 2018-2019”. Chi vivrà vedrà.