Pallavolo in lutto, trovato morto in palestra il presidente della Libertas Perugia

Pallavolo in lutto per la scomparsa dello storico dirigente, presidente della Libertas Perugia, Aldo Valiani. E' stato trovato senza vita all'interno della palestra di via Cortonese e a far scattare l'allarme è stato un familiare, che non l'ha visto rientrare a casa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso e i carabinieri della Compagnia di Perugia. L'ipotesi è quella di un malore. Aldo Valiani, 73 anni, ha avuto il merito, nei primi anni 2000, di portare la sezione volley club in serie B2.

Il mondo sportivo si unisce al cordoglio dei familiari per la scomparsa del presidente di Libertas Perugia.