Alcol e droga dopo la discoteca, controlli della Polstrada: quattro automobilisti nei guai

Servizi straordinari nei dintorni di discoteche e ritrovi notturni per prevenire il fenomeno delle stragi del sabato sera. Sono quelli disposti dal questore di Perugia e che rientrano nelle strategie per limitare il grave fenomeno degli incidenti stradali, anche con conseguenze mortali, determinati da abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti che vedono coinvolti molti giovani.

Tra sabato e domenica quattro pattuglie della Stradale, con l’ausilio specialistico di personale medico e infermieristico dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato e con l’intervento di unità della Questura di Perugia hanno controllato 40 veicoli e 49 persone.

Quattro sono state contravvenzionate per un tasso alcolemico tra superiore a 0,5 gr/l; tre di queste infrazioni hanno comportato la denuncia all’autorità giudiziaria per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Due utenti già contravvenzionati perché ubriachi, sono risultati positivi ai test antidroga e si resta in attesa delle conferme di laboratorio. Quattro le patenti ritirate e sono stati decurtati complessivamente 60 punti.

Nello specifico sono stati sottoposti a controlli sette uomini tra 18 e 22 anni; 11 tra 23 e 27 (due positivi all’alcol); 9 tra 28 e 32 anni; cinque oltre 33 anni, con una persona positiva ad alcol e droga.

Per le donne sono state controllate 4 persone, di cui 1 positiva per alcool ed al test antidroga, tra 18 e 22 anni; 3 donne tra i 23 e 27 anni; altre 3 tra 28 e 32.