Alcol, droga e cellulare alla guida, strage di patenti e raffica di denunce a Ferragosto

I Carabinieri della Compagnia di Todi hanno effettuato delle attività di controllo del territorionei giorni delle festività di Ferragosto, al termine delle quali hanno denunciato in stato di libertà quattro giovani che, sottoposti agli accertamenti mediante l’etilometro, sono stati sorpresi alla guida delle proprie autovetture in stato di ebbrezza alcolica.

Nell’ambito della stessa attività sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare 12 giovani trovati in possesso di complessivi 3 grammi di eroina e 50 circa di hashish.

Denunciate in stato di libertà dodici giovani del luogo alla Prefettura di Perugia per uso personale di stupefacenti. Nel citato periodo sono stati impiegati 21 mezzi dell’Arma in attività di perlustrazione del territorio dell’intera Compagnia, il controllo di 216 autovetture con relativi occupanti, elevate 18 infrazioni al Codice della Strada per uso del telefonino durante la guida, ritiro di 4 patenti di guida e sequestro di quattro veicoli. Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio.

Procura e Prefettura sono state informate dai reparti Arma che hanno proceduto.