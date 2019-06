Droga e alcol, controlli serrati sulle strade: ritirate cinque patenti nel fine settimana

Ancora un finesettimana di controlli sulle strade per la polizia di Perugia. Personale della questura, insieme ad agenti della Polstrada, con l'ausilio di personale medico e delle unità cinofili, hanno controllato 35 persone e 20 vetture. Dei 24 conducenti sottoposti ad alcoltest, 4 sono risultati avere un tasso superiore alla norma, compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. Limite che, invece, un quinto conducente aveva superato. Per lui è scattato anche il sequestro della macchina. Due degli automobilisti sono risultati anche positivi agli stupefacenti. Per loro una denuncia e il ritiro della patente.

Durante i controlli, sequestrati anche 0,67 grammi di sostanza cannabinoide.