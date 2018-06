Albo d'Oro, fumata nera sul premio a Cucinelli il Mecenate. Il Sindaco: "C'è il mio impegno..."

“Farò di tutto per rimediare”. Frase pronunciata dal sindaco Andrea Romizi – sebbene in colloquio informale col cronista – salendo le scale del Palazzo. C’è chi lo descrive tanto irritato da arrivare alla minaccia di dimissioni, se la faccenda non muta verso, orientandosi a buon fine. Non c’è dubbio sul fatto che il sindaco si adopererà per ricucire lo strappo, che si dice consumato specialmente tra i suoi. Ma la frittata è stata fatta e non sarà facile “ricostituire le uova”.

La notizia della (per ora) mancata iscrizione di Cucinelli all’Albo d’Oro del Comune di Perugia ha fatto clamore. Insomma: quella ragionevolissima proposta non ha raggiunto la necessaria convergenza di tutte le componenti del Consiglio. E non è chi non abbia storto la bocca davanti al voltafaccia di alcuni consiglieri che, dietro il paravento dell’anonimato, hanno direzionato il ditino verso il pulsante volutamente “sbagliato”. Comportamenti che la buona educazione e il rispetto impediscono di definire. Ma la sapienza popolare mette alla berlina quello che, per dispetto della moglie, decise di amputarsi gli ammennicoli.

Anche se l’operazione di recupero andasse a buon fine, siamo sicuri che Cucinelli accetterebbe senza battere ciglio, passando sopra allo sgarbo? Chi lo conosce lo descrive come individuo che presta grande attenzione alla dignità personale e poco avvezzo a ricevere scorrettezze. Insomma: un uomo franco. Ma Brunello Cucinelli è anche, e soprattutto, persona ragionevole e orientata a posizioni di onesta mediazione.

Peraltro, ufficialmente non gli è stato ancora comunicato nulla e il suo entourage fa sapere che è sereno e impegnatissimo nella presentazione della propria nuova collezione che, tra Firenze e altrove, lo vedrà fortemente impegnato, e completamente assorbito dal lavoro, almeno fino al 20 di giugno. Data fatidica, appunto! C’è da augurarsi, per il bene della città, che tutto si ricomponga e che l’iscrizione all’Albo d’Oro possa procedere senza ulteriori intoppi. Sul fatto che Cucinelli meriti questo onore, difficile trovare chi dissenta. Eccezion fatta per invidiosi e maldicenti. Categorie che è sempre bene lasciar “cuocere nel loro brodo”.