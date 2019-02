Maltempo a Perugia, albero cade in via San Girolamo presa auto: c'è un ferito

Si è salvato per miracolo il conducente di una Golf Lupo verde che nella giornata di oggi è stata travolta da un albero mentre percorreva tranquillamente la discesa di via San Girolamo in direzione Ponte San Giovanni. Le forti raffiche di vento - anche oltre i 130 chilometri orari - stanno alla base della caduta in strada proprio mentre la Golf stava transitando. Il tronco per fortuna non ha devastato l'abitacolo ma ha schiacciato soltanto il cofano del vano motore. L'impatto ha comunque provocato delle ferite, non gravi, al conducente: un 80enne perugino preso in cura dai medici dell'Ospedale di Perugia.