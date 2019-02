Alberi caduti per il forte vento e incendi boschivi, super lavoro dei Vigili del fuoco a causa del maltempo

Il forte vento che imperversa sula regione sta provocando i primi disagi e incidenti. I Vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone della regione per caduta piante, incendi e sinistri stradali.

A Perugia, in particolare a Ponte Pattoli, Villa Pitignano e Bosco ci sono state diverse cadute di rami e di una pianta sulla corsia della E45, coinvolgendo due vetture di passaggio, senza feriti.

A Foligno e Spello altre piante cadute, cosìm come nella zona di Collepepe e Massa Martana, dove una pianta è pianta caduta sulla E45 in direzione Perugia, con la strada chiusa in attesa della squadra di Todi che era impegnata in altro intervento.

Oltre al forte vento i Vigili del fuoco devono fronteggiare l'emergenza degli incendi di bosco: quello di Campello sul Clitunno attivo da ieri, al momento è in fase di conclusione. Un altro incendio scoppiato intorno alle 4.30 (ormai spento) nella zona Gubbio, in località Spada, ha interessato il bosco e stava per raggiungere interessare anche un'abitazione, il proprietario si è accorto delle fiamme perché è scattato l'allarme di casa. La rapidità dell'intervento ha scongiurato danni ben più gravi.

Attualmente c'è attivo un altro incendio in località Purello (Sigillo) tra Gubbio e Gaifana, sul posto stanno operando le squadre dei due distaccamenti. In attesa ci sono altri interventi.