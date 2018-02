Al parcheggio del Frontone si vende droga: Polizia denuncia pusher, cliente nei guai per la coca

I poliziotti della Volante li hanno notati a bordo di un’auto in sosta in zona giardini del Frontone. a Pe Avvicinatisi alla vettura senza essere visti, gli agenti hanno visto uno scambio tra due giovani: in particolare il conducente aveva ricevuto dal passeggero un piccolo involucro in cambio di 40 euro. Immdediato è scattato il blitz dei Carabinieri che ha permesso di fermare i due e di trasportarli in Questura per una identificazione completa.

Si tratta di un albanese di 21 anni (il pusher) ed un cittadino italiano di 27 anni (il passeggero) ai quali sono stati contestati spaccio e possesso per uso personale. La perquisizione estesa all'auto del presunto pusher ha permesso di ritrovare e sequestrare sia alcune banotte per una somma di 40 euro - corrispettivo della dose acquistata – che cocaina del perso di 0,52 grammi. confezionata già per essere venduta sul mercato cittadino.