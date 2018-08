Al centro di Assisi aggredisce un conoscente senza motivo: multa pesante per ubriachezza molesta

Ha aggredito senza motivo un conoscente che aveva incontrato intorno alle 24 in centro storico ad Assisi. Tutta colpa dei troppi bicchieri trangugiati che lo hanno reso violento. Per fermarlo è stato necessario l'intervento della Polizia del Commissariato di Assisi - chiamato da alcuni amici dell'aggredito - che lo ha immobilizzato e identificato. Nei guai è così finito un 32enne di Assisi che è stato trovato in palese stato di alterazione alcolica. La sbornia gli è costata cara dato che gli è stato consegnato un verbale per ubriachezza molesta: la legge prevede un massimale fino a 309 euro.