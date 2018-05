Al Borgo Bello decolla una nuova modalità di partecipazione: la “Girolama” 2.0, tesa a prefigurare il quartiere che sarà. Si tratta di un laboratorio permanente, legato a forme di cittadinanza attiva: un modello di confronto che potrà fornire esiti di sicuro interesse. Borgo Bello ha un ventaglio di teatri, scelti come sedi di interlocuzione: dal Franco Bicini di Mariella Chiarini al Teatro di Figura di Mario Mirabassi.

Ma perché “Girolama”? Semplicemente per il fatto che, prima di diventare cinema-teatro Zenith, quella struttura era, per tutti i perugini, il San Girolamo, evocato dal nome della Porta sottostante. Si comincia con una assemblea pubblica, domenica 6 maggio, presso il Cinema Zenith con inizio alle 10, in cui delineare le modalità, le proposte, le modalità di progettazione e di lavoro. Poi altri quattro appuntamenti tematici: lunedì 7 maggio, ore 21:00 al teatro Bicini, Via del Cortone; mercoledì 9 maggio, ore 21:00 al Teatro di figura, Via del Castellano; e ancora il 14 al Bicini e il 16 al TFU, sempre alle 21:00.

Diversi i temi trattati: Viabilità, Parcheggi e Percorsi pedonali; Sicurezza, Presìdi sociali e Controllo del territorio; Eventi pubblici, Movida e Vita di quartiere; Cittadinanza attiva, spazi pubblici e servizi. Gli appuntamenti, aperti a tutti, saranno coordinati dai componenti del direttivo della Associazione Borgobello.