Pestaggio razzista contro due studenti cinesi: indagini senza sosta, caccia agli aggressori

Proseguono a tutto tondo le indagini della compagnia di carabinieri di Perugia per cercare di risalire agli autori del grave pestaggio ai danni di due studenti cinesi avvenuta qualche giorno fa, nel cuore del centro cittadino, tanto che sarebbero in corso le identificazioni per almeno un paio di persone, ma le indagini proseguono nel massimo riserbo. Un fattaccio, quello accaduto a due cinesi di 24 e 28 anni, che ha sollevato clamore anche da parte del Comune di Perugia che ha condannato fermamente il gesto. In un post sulla pagina Facebook il Comune scrive: "Perugia è una città accogliente in cui la comunità cinese si sta integrando sempre di più e meglio. Non possiamo che condannare l'episodio e dire che Perugia non è questo. Per tale motivo monitoreremo la situazione con grande attenzione, affinché episodi del genere non si verifichino più. Il Comune prenderà contatto con i giovani aggrediti per manifestare loro la solidarietà della città e il supporto dell'amministrazione stessa".

Anche il rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, Giovanni Paciullo, in una nota ha voluto sottolineare l'amarezza per un simile episodio: “In conseguenza di questi ultimi fatti - spiega - le autorità diplomatiche cinesi, che avevano già rappresentato viva preoccupazione per le condizioni di sicurezza a Perugia, sono tornate a sottolineare la precarietà di una condizione che ove perdurasse orienterebbe verso altre sedi universitarie la comunità degli studenti cinesi. Questa conseguenza rappresenterebbe un grave danno per la città e per le Università anche per le conseguenze sulla frequenza degli studenti provenienti dagli altri Paesi oltre la Cina”.