Studenti cinesi aggrediti e pestati in centro storico: insulti razzisti e botte, indagano i carabinieri

La folle agggressione ai danni di due studenti cinesi che studiano e frequentano l'Università di Perugia, si sarebbe consumata in un normale martedì sera nel cuore del centro storico cittadino. Picchiati e offesi, senza una ragione dal "branco", un gruppo sembrerebbe composto da sei - sette italiani che al passaggio dei due giovani orientali avrebbero iniziato a rivolgergli parole "sprezzanti". Sono i contorni del grave episodio accaduto intorno alle 20.30 del 13 marzo e su cui ora sono in corso le indagini affidate ai carabinieri di Perugia.

Ai due giovani, che hanno denunciato l'aggressione, sono stati rivolti insulti come "i cinesi sono cani" . Poi, dalle parole, si sarebbe passati ai fatti, con tanto di pestaggio da parte degli italiani nei confronti dei due studenti, di cui uno colpito alla testa, come raccontato in denuncia. Poi l'arrivo di due passanti che si sarebbero intromessi per porre fine all'aggressione e l'intervento del 112. I due giovani studenti sono ricorsi alle cure del pronto soccorso dove gli sarebbero state riscontrate ecchimosi e contusioni al volto. La notizia è stata riportata dall'edizione odierna de La Nazione.