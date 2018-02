Scontro tra militanti a Perugia. Potere al Popolo: "Agguato fascista". CasaPound: "Noi le vittime"

Si cerca di far luce sull'aggressione denunciata da due militanti di Potere al Popolo mentre stavano affiggendo i manifesti elettorali in una plancia a Ponte Felcino. Una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire: c'è, infatti, anche la verità di CasaPound a raccontare tramite i social una versione diametralmente opposta: ovvero quella di aver subito a loro volta un attacco.

Intanto la prognosi medica per i due militanti di Potere al Popolo parla di otto giorni per ferite da taglio lacere non profonde mentre per l'altro ragazzo, un trauma cranico con una prognosi di cinque. La Digos di Perugia sta ascoltanto alcune persone per dare una svolta alle indagini anche attraverso l'acquisizione delle telecamere di videosorveglianza nella zona e capire eventuali responsabilità. Alle 18 intanto, in Piazza IV Novembre si è riunito il presidio anti - fascista indetto dal Potere al Popolo per manifestare solidarietà ai due militanti.