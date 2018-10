La lite sul lavoro degenera, operaio brandisce un martello e aggredisce il collega

Attimi di paura per un operaio, minacciato con martello e percosso da un collega. E’ accaduto in zona Pieve di Campo, durante i lavori di scavo stradale. Scattato l’allarme al 113, i poliziotti della Volante sono intervenuti sul posto, trovando l’operaio – un 44enne ternano – ancora terrorizzato per l’accaduto.

Secondo il suo racconto, mentre stava facendo dei lavori di scavo stradale insieme ad altri colleghi, avrebbe litigato con un altro operaio. Discussione, però, degenerata in aggressione in quanto il collega, un 43enne tunisino regolare sul territorio e residente a Terni – lo avrebbe prima percosso, poi minacciato di morte e infine inseguito brandendo un martello.

L’uomo, identificato dagli agenti di polizia, è stato accompagnato in Questura e denunciato per lesioni personali e minacce aggravate mentre il collega è stato refertato in ospedale, a Perugia, dove i medici gli hanno riscontrato ferite giudicate guaribili in una settimana.