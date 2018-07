Follia all'alba fuori da un locale: 33enne preso a pugni, è gravissimo. Aggressore arrestato

La violenza improvvisa, che ha mandato in ospedale un 33enne, si è scatenata all'alba di questa mattina all'uscita da un locale a Norcia. Intorno alle 5 di domenica 29 luglio, una pattuglia di carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Norcia è intervenuta sul posto dopo l'allarme lanciato. Un giovane uomo di 33 anni, originario di Norcia e tornato dall'Inghilterra per trascorrere nella sua terra il periodo estivo, è stato colpito con un pugno fuori dal locale "La vineria" da un coetaneo.

Le cause di quanto accaduto, ora al vaglio degli inquirenti, secondo una prima ricostruzione sarebbero sorte per futili motivi. Fatto sta che l'aggressore dalle parole sarebbe passato ai fatti, sferrando un pugno contro l'uomo e lasciandolo esanime a terra. Identificato, il coetaneo - anche lui residente a Norcia - è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Gravissime sono infatti le condizioni del ragazzo, prima soccorso con un'ambulanza e trasportato a Spoleto, poi trasferito a Terni dove al momento si trova in stato di coma.