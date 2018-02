Aggredito fuori da una discoteca, calci, pugni e naso rotto: fermati due giovani

Doveva essere una serata di divertimento all'insegna di Martedì Grasso, invece un giovane è finito in ospedale con il naso fratturato. E' l'episodio violento accaduto questa notte fuori da una discoteca nel perugino: secondo quanto ricostruito, due ragazzi stranieri, di cui uno colombiano, di circa vent'anni e sotto effetto dell'alcol hanno aggredito un gruppetto di coetanei che stavano chiacchierando all'uscita del locale.

Un battibecco, una parola di troppo, un bicchiere in più ed ecco che in pochi istanti uno dei giovani è stato colpito dai due con calci e pugni, tanto da riportare una frattura al naso. L'allarme alla centrale del 113 è scattato subito; gli agenti della Volante, una volta sul posto, sono riusciti ad individuare i due responsabili che stavano scappando e a fermarli.

Uno degli agenti ha anche riportato la distorsione di una mano con una prognosi di otto giorni. Portati in Questura per l'identificazione, sono stati processati con rito direttissimo questa mattina dinanzi al giudice Pazzaglia, che ha convalidato l'arresto e disposto per i due indagati l'obbligo di dimora nel Comune. Per loro l'accusa è di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.