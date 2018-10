Viaggia in treno, poi aggredisce il capotreno che gli chiede il biglietto con insulti e minacce

E’ stato rintracciato e denunciato dopo aver preteso di viaggiare gratis sul treno, aggredendo il personale a bordo che lo aveva sollecitato a mostrare il biglietto. E’ accaduto nel convoglio che da Perugia viaggia verso Foligno. Il capotreno, dopo aver chiesto di titolo di viaggio a uno dei passeggeri, è stato insultato e minacciato. A quel punto però l’aggressore è sceso dal treno per poi dileguarsi.

La polizia ferroviaria di Foligno, anche grazie alla descrizione fornita, è riuscita a individuare l’autore del gesto: si tratta di un 40enne, residente nel comprensorio folignate, già noto alle forze dell’ordine e intercettato alla stazione di Foligno mentre era in compagnia di un 30enne gravato dall’obbligo di dimora. Per lui è scattata la denuncia, così pure per l'amico per aver violato la misura.