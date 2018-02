Due attivisti di Potere al Popolo aggrediti mentre attaccano manifesti elettorali: indagini in corso

Due attivisti di Potere al Popolo, aggrediti nella serata di ieri, martedì 20 febbraio, a Ponte Felcino. Secondo quanto ricostruito erano intenti ad attaccare manifesti elettorali quando improvvisamente sarebbero stati aggrediti da almeno quattro persone. Sul caso stanno cercando di fare chiarezza le indagini dei carabinieri e della Digos: i due avrebbero raccontato di essere stati aggrediti con una lama, forse un coltello o un taglierino. Arrivati al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia per farsi refertare, i medici hanno diagnosticato ferite giudicate guaribili in cinque giorni. Accertamenti in corso per ricostruire l'accaduto.

La direzione regionale di Potere al Popolo è sotto choc dopo l'aggressione avvenuta ieri sera durante il rituale elettorale dell'attacchinaggio dei manifesti. I militanti hanno ribadito che non si è trattato di una lite tra squadre che contemporaneamente stavano attaccando i manifesti (come speso è accaduto e accade quando si occupano spazi altrui). Ma gli aggressori sarebbero spuntati fuori dal nulla e si sarebbero diretti immediatamente contro i militani di Potere al Polpolo .

AGGIORNAMENTO - ORE 13,15 - Sviluppi sull'indagine, presidio ani-fascista stasera

In attesa di chiarimenti importanti sulla vicenda, resta alta la tensione tra gruppi di destra e sinistra dopo il pestaggio di un esponente di Forza Nuova in Sicilia. Il pestaggio a sangue subito dal dirigente provinciale di Forza Nuova è avvenuto a pochi passi dalla sede del movimento di estrema destra ed è stato rivendicato con una mail inviata a PalermoToday dagli antifascisti.