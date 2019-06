Aggredisce con una stampella l'ufficiale giudiziario che esegue lo sfratto, condannato a 4 mesi

Sfratto movimentato in centro storico a Gualdo Tadino, con minacce che volano, stampelle che roteano, un’ambulanza chiamata per un attacco epilettico e una condanna a 4 mesi (pena sospesa) decretata dal giudice in tribunale.

L’episodio era avvenuto un paio di anni fa, quando l’ufficiale giudiziario si era recato presso un immobile per eseguire uno sfratto. Nell’appartamento abitava un uomo, uno straniero, con la moglie disabile.

L’ufficiale giudiziario, il fabbro e quattro agenti della Municipale non avevano trovano nessuno in casa e avevano proceduto ad aprire la porta e sostituire la serratura. Mentre si svolgevano queste operazioni si erano presentati gli occupanti. La donna avanzando lentamente con le stampelle, l’uomo togliendosi la giacca, arrotolando le maniche della camicia e urlando contro gli agenti della Municipale, mimando anche il gesto dello sgozzamento.

Una volta arrivato davanti agli agenti, secondo quanto raccontato in tribunale, l’uomo avrebbe preso una stampella alla moglie, iniziando a rotearla per aria cercando di colpire poliziotti, ufficiale giudiziario e fabbro. La donna, invece, avrebbe tentato di rientrare in casa per impedire lo sfratto.

Dopo diversi minuti di terrore in piazza, però, l’uomo era collassato a terra, in preda ad un attacco epilettico, per essere soccorso dal farmacista e dal personale del 118. Al primo intervento seguiva il ricovero in ospedale a Branca, mentre la moglie veniva affidata ai servizi sociali per una sistemazione di emergenza.

In tribunale, difeso dall’avvocato Delfo Berretti, l’uomo è stato condannato a 4 mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali per interruzione di pubblico servizio.