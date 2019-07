Occupa la corsia dell'autobus e prende a schiaffi e calci l'autista che gli chiede di spostarsi

“Scusi, mi sposta l’auto che devo partire con la corsa dell’autobus?”. E in risposta riceve uno schiaffo e due calci.

L’aggressione all’autista del bus di linea, zona ospedale Santa Maria della Misericordia, finisce in tribunale con un’accusa per lesioni.

Secondo la ricostruzione accusatoria, l’aggressore, difeso dall’avvocato Adele Lerose, aveva parcheggiato l’auto davanti all’uscita della corsia dei bus, al capolinea dell’ospedale. Un altro uomo stava parlando con il conducente al finestrino dell’autovettura. Dietro c’era l’autobus pronto a mettersi in marcia.

Visto che l’automobile non si spostava, il conducente del mezzo pubblico suonava il clacson; ma l’auto rimaneva ferma. Allora l’autista del bus scendeva per chiedere di liberare la corsia per farlo partire. L’uomo che stava parlando con il conducente dell’auto faceva per allontanarsi, ma perdeva l’equilibrio e quasi cadeva in terra. L’autista del bus accennava un sorriso e una battuta.

In risposta il proprietario dell’auto scendeva e colpiva l’autista del bus con uno schiaffo e con due calci alle parti intime. L’autista crollava a terra e veniva soccorso dai colleghi. Poi scattava la denuncia e il processo. Il conducente dell’autobus si è costituito parte civile tramite l’avvocato Gianni Zurino.