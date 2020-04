Aggredisce gli agenti durante un controllo, condannato ad altri 8 mesi un 49enne ai domiciliari

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Assisi nel corso dei controlli ordinari su soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.

Il soggetto si trovava ai domiciliari per aver commesso una rapina ai danni di un supermercato. Durante il controllo, però, il 49enne ha iniziato ad inveire e minacciare i poliziotti, per poi scagliarsi contro di loro. Una volta immobilizzato è stato portato in commissariato.

Il giudice ha convalidato l'arresto e condannato l'uomo ad una pena di 8 mesi.