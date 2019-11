Poliziotto ferito ad un braccio durante un controllo, l'accoltellatore resta in carcere

Arresto convalidato con conferma della misura in carcere per l’uomo che ha ferito un agente di Polizia durante un controllo. Lo ha stabilito il giudice Piercarlo Frabotta al termine dell’udienza di convalida. L’uomo è assistito dall’avvocato Daniele Federici, nominato per l’arrestato dal suo amministratore di sostegno.

L’uomo, seguito dai servizi sociali e dal Centro di salute mentale, era sottoposto ad una cura con visite periodiche, ma da alcune settimane non si presentava in ambulatorio e non prendeva i farmaci prescritti.

Così due medici e una pattuglia della Polizia municipale si sono recati presso la sua abitazione per un accertamento sanitario obbligatorio.

Quando l’uomo ha visto medici e agenti nel piazzale davanti alla sua abitazione si è barricato in casa per non far entrare nessuno. Poi si è affacciato alla finestra e, impugnando un coltello, ha iniziato a minacciare i presenti.

Minacce che sono proseguite anche all’arrivo della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco, chiamati per entrare nell’abitazione per l’accertamento.

Quando i Vigili del fuoco hanno sfondato la porta (l’uomo ha avanzato delle proteste lamentando i danni e chiedendo chi glieli avrebbe mai ripagati) gli agenti di Polizia sono entrati e uno degli operanti è stato raggiunto da un fendente che gli ha reciso un tendine.

Siccome l’uomo non accennava a calmarsi, gli operanti sono stati anche costretti ad utilizzare lo spray urticante in dotazione. Poi lo hanno bloccato e portato in carcere.

E per il giudice, come scrive nella sua ordinanza, vista la pericolosità del soggetto, è bene che resti in carcere e che segue le prescrizioni cui era già sottoposto a causa delle patologie di cui soffre.