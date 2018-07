Falsi contratti di lavoro, ubriachi e molesti: il Questore chiude per un mese locale etnico

Licenza sospesa per un mese a un locale etnico di Fontivegge. Pugno duro del Questore di Perugia che ha disposto il provvedimento nei confronti dell’esercizio che già in passato, e per quattro volte, era stato chiuso. Per trenta giorni il locale non potrà svolgere alcuna attività per motivi di sicurezza pubblica. Il titolare invece, è finito qualche giorno fa in carcere su ordinanza di custodia cautelare in merito all’indagine portata avanti dagli agenti della Squadra Mobile per un traffico di donne nigeriane sfruttate e fatte prostituire a Perugia.

Recentemente il locale è stato teatro di episodi di ubriachezza molesta tanto da richiedere più volte l’intervento della polizia, ma non solo. Per alcune donne nigeriane sfruttate dal clan - di cui faceva parte anche il titolare del locale a Fontivegge - obbligate a vendersi sotto la minaccia di rituali magici e woodoo, erano stati stipulati finti contratti di lavoro al pub in questione per poter ottenere il permesso di soggiorno.