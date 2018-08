Afropub a Fontivegge, ancora ubriachi e risse: pugno duro del Questore, chiuso di nuovo

Nuova chiusura per l'Afropub di Fontivegge. E’ quanto disposto con un provvedimento dal Questore di Perugia, Giuseppe Bisogno, nei confronti del locale etnico che aveva riaperto da pochi giorni dopo un analogo periodo di chiusura della durata di un mese. E così, su ordine del Questore, il locale rimarrà chiuso per altre due settimane, con tanto di licenza sospesa per il periodo in questione.

Il locale etnico già nel passato e per cinque volte è stato soggetto allo stesso provvedimento; da ultimo in seguito al fattaccio accaduto nella notte tra domenica e lunedì dove è stato nuovamente richiesto l’intervento delle Volanti per ubriachezza molesta. Al 113 era infatti giunta una segnalazione per rissa, una volta sul posto gli agenti hanno identificato alcuni stranieri in stato di ebbrezza che avevano spiegato di essere stati aggrediti da altri connazionali, scappati prima dell’arrivo della pattuglia. Nonostante i vari provvedimenti scattati nei confronti del locale (di cui l’ultimo nello scorso luglio), sono continuati gli episodi. Ora sarà chiuso per 15 giorni.