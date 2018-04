Il supermercato della droga travestito da negozio, 24 imputati: coca, eroina e marijuana a volontà

Mama. Un afro market nel cuore della periferia perugina, in realtà - secondogli inquirenti - base strategica per la custodia, il confezionamento e lo spaccio di droga. Era conosciuto con questo nome, l'esercizio commerciale in via Settevalli dove sarebbero gravitati tutti i 24 imputati, originari della Nigeria, per i quali il pm Giuseppe Petrazzini ora chiede il processo.

La prima udienza preliminare dinanzi al giudice è stata fissata al prossimo 23 maggio: l'accusa, per tutti, è quella di associazione ai fini di spaccio. In particolare - secondo la ricostruzione sostenuta dalla procura - una delle figure "di spicco" avrebbe messo a disposizione l'afromarket per la vendita di eroina, cocaina e marjiuana, in cambio di denaro, consentendo agli altri di stazionare e utilizzare i locali per il confezionamento e l'occultamento della sostanza, fornendo "indicazioni" anche su come eludere i controlli delle forze dell'ordine.

Gli altri imputati avrebbero reperito la droga, custodia e confezionata, cooperando di volta in volta gli uni con gli altri, suddividendosi i compiti tra cui il contatto con l'acquirente e la consegna delle 'dosi' e la ricezione di denaro, e facendo in modo da avvertire "gli associati" in caso di arrivo di polizia e carabinieri. Ma c'è di più perchè secondo la richiesta di rinvio a giudizio a carico dei 24 imputati, il titolare (all'epoca dei fatti) dell'afromarket avrebbe utilizzato i locali dell'esercizio commerciale anche per l'attesa dei clienti in cerca di droga. Numerosi gli episodi di cessioni (oltre un centinaio) contestate agli imputati, tutti di età compresa tra i 50 e i 20 anni. Gli avvocati difensori sono, tra gli altri: Massimo Brazzi, BarbaraRomoli, Michele Gamboni, Vincenzo Bochicchio, Donatella Panzarola