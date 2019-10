Affitta un appartamento ad un anziano non vedente e lo truffa di 25mila euro, a giudizio

Affitta un appartamento ad un anziano non vedente e lo truffa per 25mila euro, ma finisce a giudizio anche per circonvenzione di incapace.

L’uomo, secondo l’accusa, avrebbe affittato all’anziano un appartamento di 100 metri quadri, con un contratto a lunga durata, prendendo l’intera somma in un’unica rata. Appunto 25mila euro.

La truffa pluriaggravata dal danno di rilevante entità e dalla età delle vittima si configurerebbe nel momento in cui l’anziano non vedente si è ritrovata a vivere in un appartamento di appena 50 metri quadri, con gli altri 50 costituiti da un garage e un sottoscala abusivi e inagibili.

Il giudice per l’udienza preliminare ha rinviato a giudizio l’uomo, ma l’udienza si terrà nel 2021 e la parte offesa, assistita dall’avvocato Francesco Gatti, ha già 92 anni.