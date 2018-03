Giornata mondiale del rene, controlli e screening delle farmacie comunali di Perugia

Il giorno 8 marzo 2018 è la XVII Giornata Mondiale del Rene. Afas e Aned la celebrano con uno screening di massa dove, in un ambulatorio mobile gentilmente messo a disposizione gratuitamente della Croce Rossa Italiana, i Medici Nefrologi delle Aziende Ospedaliere e Territoriali dell'Umbria incontrano la cittadinanza per fornire informazioni sulla prevenzione e cura delle malattie renali oltre a determinare, gratuitamente, il valore della creatinina nelle urine ed il controllo della pressione arteriosa.

L'ambulatorio mobile della CRI sarà posizionato il giorno 8 marzo dalle ore 9:00 alle ore 17:00 davanti la farmacia comunale di Perugia Afas n. 4 di San Marco, dove i cittadini che intendono usufruire di questa preziosa opportunità potranno presentarsi e ricevere tutte le informazioni del caso.

Come previsto dagli articoli Statutari dell’Azienda, Afas, oltre a garantire la distribuzione dei farmaci, svolge un ruolo chiave nella informazione prevenzione nel tessuto cittadino.

Attraverso queste iniziative si realizza un progetto molto ambizioso che è quello di portare la Sanità dal centro alla periferia, permettendo alla cittadinanza di avere nella farmacia sotto casa tutte quelle informazioni utili per conoscere e prevenire. È questo il ruolo proprio del Farmacista, in particolar modo di quello pubblico, e che Afas cura in maniera particolare: il Farmacista, figura chiave come educatore della salute.

ANED, Associazione Nazionale Emo-Dializzati, è nata nel 1972 e rappresenta, tutela e difende i diritti dei pazienti nefropatici, dializzati e trapiantati. A Perugia è molto attiva nel campo della divulgazione dei corretti comportamenti e stili di vita al fine di educare la cittadinanza alla prevenzione e alla diagnosi precoce di eventuali patologie.