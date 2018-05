Aeroporto di Perugia, nuovi voli per Olbia e Roma Fiumicino? Spunta Aliblue

Nuovi voli dall'aeroporto di Perugia per Roma Fiumicino e Olbia? Secondo le anticipazioni del Corriere dell'Umbria sì. Sarebbe stato siglato l'accordo con Aliblue Malta per l'estate proprio per i voli su Olbia e Roma con un aereo da 35 posti. Sul sito della compagnia “virtuale” le rotte già sono state caricate. I biglietti, però, non sono ancora disponibili. Lunedì la Sase, la società che gestisce l'aeroporto di Perugia, ha convocato una conferenza stampa per annunciare “importanti novità per il San Francesco d'Assisi”. Forse proprio per parlare dei nuovi voli.



Perché una compagnia “virtuale”? La risposta arriva direttamente da sito: “Aliblue Malta è un'azienda specializzata nel trasporto aereo.La compagnia aerea virtuale Aliblue gestisce direttamente tutte le operazioni commerciali nell'ambito della gestione della biglietteria e dei pacchetti offerti, ciò è possibile grazie alla collaborazione consolidata con Medavia, una società di comprovata esperienza ultradecennale in fatto di trasporto in aeronautica civile”.



Intanto sono in vendita i biglietti per i voli Perugia-Bucarest e Perugia-Barcellona che, secondo quanto annunciato, partiranno a metà giugno. All'appello dei voli annunciati da Cobrex, però, mancano i voli nazionali: Cagliari, Trapani e Brindisi. E, sorpresa, Trapani e Cagliari sono mete di Aliblue. Chissà cosa succederà.