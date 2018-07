Aeroporto, niente voli per Cagliari e Trapani con Aliblue: trattativa stoppata

Niente voli da Perugia per Cagliari e Trapani di Aliblue Malta, la trattativa sembra essere definitivamente sfumata. E se giovedì 28 giugno, sul piatto c’era la trattativa per i voli per Cagliari e Trapani e, novità, anche Budapest, la Sase, la società che gestisce l'aeroporto di Perugia, dopo aver preso qualche giorno per valutare la "offerta" e per decidere se ripartire, ha risposto che non ci sono le condizioni richieste. I voli prima erano scomparsi, poi posticipati all'autunno.

In una nota la società Sase spiega: “Relativamente alla nuova proposta, pervenuta in data giovedì 28 giugno e riguardante il ripristino dei voli a partire dal 13 luglio , le condizioni richieste e le garanzie offerte dalla compagnia non sono state ritenute idonee e sufficienti a garantire l’aeroporto ed i suoi passeggeri”. "Sase – continua la nota- ribadisce che primario interesse della società di gestione dell’aeroporto dell’Umbria è garantire servizi puntuali ed efficienti attraverso partner consolidati, affidabili e solidi”.