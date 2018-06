Aeroporto, si riapre la trattativa per i voli per Cagliari e Trapani. E spunta anche Budapest

La trattativa per i voli da Perugia per Cagliari e Trapani di Aliblue Malta si riapre. E spunta anche Budapest. In queste ore la Sase, la società che gestisce l'aeroporto di Perugia, sta valuntando la nuova "offerta" per decidere se ripartire. I voli prima erano scomparsi, poi posticipati all'autunno. Ma adesso salta fuori la data del 13 luglio. Venerdì 13 luglio.

A lanciare il sasso nello stagno ci pensa il direttore generale di Sviluppumbria (socio della Sase), Mauro Agostini, leggendo la mail che annuncia la proposta di "riaprire i voli venerdì e domenica e permettendo di vendere il Perugia-Cagliari, il Perugia-Trapani via Cagliari e altresì il Perugia-Budapest". La data? "Dal 13 luglio".

La trattativa è riaperta, con Aliblue che si appoggerebbe - secondo le indiscrezioni - a un vettore di Budapest per aereo ed equipaggi. In giornata si dovrebbe arrivare a una conclusione.

