Aeroporto di Perugia, cancellati tutti i voli della Cobrex per l'estate

L'incubo FlyVolare torna a farsi vivo all'improvviso. Tutto cancellato. Niente più voli Cobrex dall'aeroporto di Perugia. Secondo quanto comunicato dalla Sase, la società che gestisce il San Francesco, "nella giornata di oggi – giovedì 7 giugno 2018 – Cobrex Trans ha comunicato la cancellazione di tutti i collegamenti di linea programmati dalla compagnia per la stagione Summer 2018".

E ancora: "Nel dettaglio Cobrex non effettuerà, per ragioni operative, i collegamenti Bucarest – Suceava, Suceava – Madrid, Bucarest – Perugia e Perugia – Barcellona. La compagnia provvederà a rimborsare le agenzie di viaggio ed i passeggeri che hanno acquistato biglietti sulle rotte in questione. Per maggiori dettagli e per inoltrare le richieste di rimborso è possibile contattare il call center di Cobrex (004.0741.245.337 / 004.0741.245.338) o scrivere a complains@cobrextrans.com". Non si vola più. Il perché del taglio netto all'avvio della stagione estiva - ufficialmente bollato come "ragioni operative" - è tutto da chiarire.

La Sase, prosegue la nota, "apprendendo con dispiacere l’impossibilità della compagnia all’effettuazione dei voli schedulati, precisa che la società di gestione dell’aeroporto dell’Umbria non ha elargito alcun contributo economico in favore di Cobrex, nei confronti della quale gli impegni contrattuali erano legati esclusivamente all’avvenuta effettuazione dei collegamenti aerei". Insomma, è mistero. Ma almeno, dice la Sase, di soldi da riprendere non ce ne sono.