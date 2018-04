Aeroporto di Perugia, nuovi voli per l'estate: da Trapani a Barcellona, le rotte in arrivo

Nuove rotte estive dall'aeroporto di Perugia. La Sase annuncia che "la compagnia rumena Cobrex Trans si appresta ad aprire la propria base operativa" al San Francesco d'Assisi con un Boeing da 148 posti e che "a partire da metà giugno" partiranno nuovi voli per Bucarest, Trapani e Cagliari. A luglio, annuncia sempre la Sase, voli anche per Barcellona e Brindisi.



Il primo volo inaugurale è previsto per il 14 giugno. Partiranno le tratte per Bucarest (2 frequenze settimanali), Trapani (2 fequenze settimanali) e Cagliari (2 fequenze settimanali).

A luglio, invece, è prevista la partenza dei voli per Barcellona (2 frequenze settimanali) e Brindisi (2 frequenze settimanali). I biglietti, secondo quanto annunciato, saranno in vendita sul sito della Cobrex Trans attraverso la piattaforma "worldticket".